「炫富拳王」梅威瑟(Floyd Mayweather Jr.)不愧炫富美名，幾天前他剛結束與網紅羅根保羅(Logan Paul)的世紀表演賽，雖然最後兩人以平手結束，但這一場短短8回合比賽就讓梅威瑟賺進1億美元(約台幣27億)，這可是很多人一輩子都賺不到的天文數字，但梅威瑟就是有本事，這也難怪在賽前他跟記者說：「就算我從拳擊場退休了，但我還沒從娛樂和賺錢事業退出！」

而比賽結束後他不改炫富個性繼續向外界宣稱他有多會賺錢，在與羅根保羅比賽結束後，這位拳擊傳奇人物得意洋洋的說：「我要去巴哈馬、阿魯巴、杜拜旅遊，我乘坐我的飛機環遊世界，每個月就能賺進幾百萬，什麼都不必擔心。」他說：「僅僅靠我的短褲就賺了3000萬，只要我褲子上有打廣告，僅此就高達3000萬，誰才是拳擊界中最聰明的人？」

梅威瑟話匣子停不下來繼續透露：「我仍是商業之王。在拳擊界來說我不算拳王，但我是商業之王。8回合比賽我甚至不能說出我賺了多少，但當我來到更衣室時，光是坐著我就賺進了一百萬美元。」「我們常說孩子們會把錢花光，但遺產是一下子花不完的，所以我注重的是建構可以傳給下一代的財富，這對我來說非常重要！」

梅威瑟能說出這些話真的是有他的本事，畢竟打完比賽他就賺進1億美元，而網紅羅根保羅只有他的五分之一，證明他在拳擊界的吸金程度有多高，而在2015年他與菲律賓拳王帕奎奧(Manny Pacquiao)兩人展開世紀對決，當時大會整場比賽就有4億美元收入，據傳梅威瑟就拿了2億，帕奎奧則拿了1億，光兩場拳賽他就賺進3億美元，這叫他不炫富都難了！

(中時新聞網)