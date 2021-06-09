去年由「彩虹天堂協會」發起、獻給醫護的歌曲〈同一個氣息〉2021捲土重來，今（9日）釋出〈同一個氣息〉3.0版，邀請到網路上流量最高的網紅和歌手「宅唱」，計有「這群人」鄭茵聲、「那對夫妻」Kim林京燁、蔡佩軒（Ariel）、金曲客語歌王羅文裕、劉畊宏、原子邦妮、陳曼青、彭康育（小刀）、潘君侖（Masha）、禾浩辰、程予希、游宇潼、温以飛、唐振剛、Vera Chai、儲旭、Mom ; Dad、林彥君等20位藝人共襄盛舉，希望透過合成歌聲和影像呼籲大家「讓愛線在開始」，一起上線、彼此鼓勵。昨（8日）協會理事長何天蕊與志工們更帶著音樂、咖啡與龜苓膏，親赴榮總、新光醫院送餐，關心第一線的醫護人員！表達：「再難也要喝杯咖啡！願確診早日『歸零』，為醫護人員加油打氣！」

去年新冠疫情期間，由「咻比嘟嘩」和「5566」登高一呼，號召12組樂壇已解散團體，齊聚錄音室獻唱〈同一個氣息〉，由吳易緯與製片人江秉承填詞、陳威全作曲。時隔一年，彩虹天堂協會邀請網路上具高人氣的新生代藝人，宅唱〈同一個氣息〉3.0版，再次獻給勞苦功高的第一線醫護人員。去年擔任製作人的陳威全今年加入合唱，他表示：「跟去年不同的是，這次大家不能進錄音室，會造成群聚，所以都是在家錄唱再傳檔彙整，這也是難度比較高的地方！」他又說：「但成果令人振奮，希望透過這首歌鼓勵大家有同理心，雖大家不能見面，但呼吸的是『同一個氣息』，讓我們的心團結，都連在一起！」

金曲客語歌王羅文裕首度在3.0版中獻聲，他表示：「去年聽到這首歌就非常感動，那時台灣疫情還沒嚴重爆發，一年後，自己親身唱這首歌，感受則更為深刻。」他看到近期的自主性封城，被民眾的團結感動，又說：「大家只能在家裡配唱並錄製演唱畫面，當看到MV中，大家的畫面拼在同一個框框裡，實現《同一個氣息》的主旨，真的感動到全身起雞皮疙瘩！」他也分享近期的防疫日常，笑說：「因為疫情開始摸索做菜，能遺傳到我媽的基因，照著網路的步驟來做，居然成品都還有模有樣。」還斥資買了新鍋子、新廚具，煮出興趣來了！程予希則分享幕後小趣事，透露錄音時由於麥克風沒架穩，結果直接倒下打到嘴巴，自己當下又痛又好笑，後來麥克風直接被她「賜死」移走，沒有出現在MV畫面中。

此外，中華彩虹天堂協會於8日中午，送愛心餐到臺北榮民總醫院和新光醫院，協會創辦人之一洪麗惠表示，新冠肺炎疫情爆發後，第一線醫護人員的工作量瞬間倍增，這樣緊繃及高壓的環境，甚至有些餐廳業者不願意外送餐點至醫院，看到新聞覺得很心疼，發起「送愛心餐到醫院」活動，號召多間餐飲業者與企業響應做送餐志工，計有克勞斯咖啡店、AW CAFÉ WINE BISTRO、猴子咖啡店、金澤No.1咖哩-西門店、有意思咖啡 等店家，親手送交一盒一盒的便當，做前線醫護人員的最佳後盾，店家還特別製作「龜苓膏」，希望確診人數快快「歸零」，並將愛散播出去，傳遞給每一個居家防疫的親友、也獻給每一位擔任守在第一線的醫護朋友!

(中時 )