檢場(中)捐贈防護衣給第一線醫護人員。（艾迪昇傳播提供）

疫情嚴峻，檢場和潘逸安同門師兄弟二人，7日與8日不約而同送暖到台北醫學大學附設醫院，檢場訂製100件薄型防護衣，捐給醫護人員；潘逸安則帶著老婆Vivian採買100份餐食與飲料，慰勞兼探視許久不見的岳父—副院長張君照。檢場與潘逸安希望藉著行動拋磚引玉，號召大眾向第一線醫護人員貢獻更多心力，並對他們的辛勞多一點同理心。

檢場表示，最近從新聞中看見醫護人員的重擔與日俱增，心中日益焦急，很想為他們做一點事情，「剛好我和廠商朋友視訊聊天，聊著聊著覺得可以捐消耗品，於是就決定捐防護衣」，他特別訂製輕薄款，希望能減少醫護人員的笨重悶熱感。檢場笑說自己是北醫的「常客」，在那邊結交了不少好友，因次更加深想要盡一點心力的念頭。

潘逸安則對醫護人員有更深的感情，除了與岳父就是醫生，他說：「我的女兒小米估從出生到接種疫苗都在這邊，甚至連Vivian也在這裡出生，大家都很熟、很有感情。」以往每周六、日都會和岳父岳母聚餐，這次疫情爆發後，Vivian已經3周沒見到父親。潘逸安說：「我和岳父講電話聊到，很多醫護人員忙到無法好好吃口飯、喝口水，所以才想買點營養的食品來慰勞他們，東西不多，但想表達一點支持的心意，也可以讓老婆在醫院門口看爸爸一下。」

檢場與潘逸安都在醫院門口轉交慰問品即離開，一刻不敢多留，檢場在門口聽著耳邊來來去去的救護車鳴笛聲，對醫護承擔的重擔更加不捨，呼籲大眾：「真的不要再想著出門玩樂，減低風險就是減輕醫護人員的工作。」而Vivian爸爸看到許久不見的女兒，高興之餘不忘叮囑2人回到家要立刻盥洗，父女匆匆一見隨即又話別，潘逸安感嘆：「大家都要撐住，要一起幫忙，都不要亂跑，不要讓醫護人員再累下去了。」

(中時 )