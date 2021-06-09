立法院密集審查紓困4.0預算案，力拚18日前三讀通過。國民黨主席江啟臣今天重申，「發現金、度難關」是此刻許多人對政府最直接的期待，根據政大選研中心5月底最新民調，顯示逾5成8民眾不滿意去年政府的紓困方案，要求政府不應用去年千瘡百孔的紓困政策複製貼上。

江啟臣還說，政府不該用各種門檻，卡住人民救急的紓困需求，對人民的苦難與紓困的孤兒視而不見。

江啟臣下午主持視訊中常會表示，行政院提出的紓困4.0預算案正在立院審議，他昨天邀集工商團體舉行視訊會議，聽取外界意見，彙整交付立院黨團，作為實質審查政策的參考與建議。

江啟臣說，民眾除了希望全民普發1萬元現金之外，也希望個別產業所面臨到的不同困境，可以儘速得到政府重視，政府應協助產業度小月、過難關，保留台灣疫情後，產業復甦的生機。

全台三級警戒延長至6月28日，江啟臣呼籲國人遵守防疫規定，適逢端午連假到來，他感謝外出工作求學的國人，願意強忍對家人的思念，留在現居地，以阻止病毒可能的擴散；在中華文化中重視「驅毒避邪」的傳統節日，也一起誠心祝禱，希望全球疫情早日平息，祝福大家端午安康。

(中時 )