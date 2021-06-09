隨著國內疫情嚴峻加上疫苗取得不順利，赴美打疫苗成為熱門話題，前往美國航班的訂位率也有顯著成長，長榮、華航陸續增班，但有航空公司的地勤質疑，近日在桃園國際機場貴賓室常看到旅客沒有保持社交距離，貴賓室供餐也有違規疑慮。桃機公司今表示，航廈內全面禁止用餐，旅客只能選擇通關前吃飽，或把餐點帶到飛機上。

桃機公司強調，要採取最高規格的防疫措施，全面禁止旅客及工作人員於航廈公共空間用餐，除必要飲水外，其餘時間須全程佩戴口罩。餐飲業者須以外帶方式提供餐食，提供旅客帶至機上使用；機場工作人員則須回至該單位指定處所用餐。

機場公司表示，由於航廈內公共空間禁止飲食，建議旅客提早於出發前先行用餐，從機場報到、安檢通關都要全程戴口罩。

因應國內新冠肺炎疫情警戒升級，桃機已執行航廈出入口實聯登記制、進入航廈旅客及工作人員均須量測體溫並以酒精消毒、提升各項設施清潔消毒頻率至每小時1次等措施。

(中時 )