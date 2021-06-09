新北市今新增162例本土確診，累計5175例；新北市長侯友宜表示，主要確診個案還是來自熱區，昨日是有史以來快篩人數最多的一次，篩了4346人，無症狀隱性者抓出了46位，呼籲高風險里民快去篩檢。

另外，侯友宜也表示，目前有15區199里都在高風險名單中，市府都會做評估調整，目前高風險有199里、中風險281里、低風險374里，其中高風險48里調整為中風險，中風險37里調整為低風險。

(中時 )