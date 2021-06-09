新北昨快篩人數創新高 侯友宜：48個高風險里調降 15:192021/06/09 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜表示，主要確診個案還是來自熱區，昨日是有史以來快篩人數最多的一次，篩了4346人。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市今新增162例本土確診，累計5175例；新北市長侯友宜表示，主要確診個案還是來自熱區，昨日是有史以來快篩人數最多的一次，篩了4346人，無症狀隱性者抓出了46位，呼籲高風險里民快去篩檢。 另外，侯友宜也表示，目前有15區199里都在高風險名單中，市府都會做評估調整，目前高風險有199里、中風險281里、低風險374里，其中高風險48里調整為中風險，中風險37里調整為低風險。 新北獲配9800劑莫德納疫苗！ 侯友宜：絕對不夠一二三類施打 因應企業需求 屏東縣啟動六處移工快篩站 (中時 ) #高風險 #調整 #中風險 #快篩 #侯友宜 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《通信網路》智邦竹南廠全面快篩完畢 後續PCR從嚴認定 14:502021/06/09 財經 美調降全球110國旅遊建議 台仍列新冠「低風險」建議遊台先打疫苗 08:182021/06/09 國際 高嘉瑜5點喊話政府：快速大量開放民間自主快篩 11:412021/06/09 政治 寶山鄉快篩1人陽性 已PCR採檢等候結果中 14:172021/06/09 生活 視訊為隔離家庭加油打氣 侯友宜：相當不捨 13:012021/06/09 生活 新北稽查移工企業 侯友宜籲改善：不要再讓疫情發生了 09:302021/06/09 政治 陳時中承認有「疫情黑數」 朱立倫籲：廣篩、普篩全面動起來 13:062021/06/09 政治 失控暴嗆 阿中：快篩劑沒進來要審什麼 04:102021/06/09 焦點要聞 智邦電子已完成1692名員工快篩 將再預防性PCR檢測 12:252021/06/09 生活 侯友宜：新北市沒疫苗盼優先供給 蘇貞昌：等國產疫苗解盲再說 09:292021/06/09 政治 超豐外籍移工確診並進行全體員工快篩 估影響6月營收10％ 08:562021/06/09 財經 生活熱門新聞 桃園新增15起本土確診 足跡包括大湳市場、團購店及糕餅店 - 生活 最快七月中解除三級？陳時中5字回應 - 生活 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 勞工紓困3萬入帳 他秀截圖：快速申請方法曝光 - 生活 雷雨彈擴大17縣市 鄭明典PO一張圖：現在才開始 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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