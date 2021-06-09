CBA（中國男子職業籃球聯賽）聯盟運動員發展總裁張弛9日表示，下調薪資上限是絕大多數俱樂部投資人的意願。CBA官方7日公佈2021-2022賽季各項薪資數值。新賽季單支球隊國內球員整體薪資上限為4400萬元人民幣，下限1600萬元人民幣。此外，單一國內球員的基本薪資上限為600萬人民幣。單支球隊外籍球員整體薪酬限額為500萬美元。

與上賽季相比，新賽季本土薪資上限不變，仍為4400萬元人民幣。下限由上賽季2000萬人民幣降為1600萬元人民幣，單一國內球員薪資上限由上賽季的800萬元人民幣降為600萬元人民幣。單支球隊的外援薪資上限也從上賽季的700萬美元降為500萬美元。

新華社報導，張弛說，國內球員整體薪資上限為4400萬元，主要是俱樂部投資人考慮到合約的延續性以及保持薪資投入的基本穩定來確定的。下限有所降低，是考慮目前的市場環境和俱樂部實際運營的情況。

張弛還解讀，單一國內球員基本薪資上限的下降，針對的是簽訂新合約以及續約的球員，不影響那些合約還在有效期內的球員。此外，外籍球員整體薪酬限額非完全硬性規定。如果超出500萬美元，俱樂部需要按照階梯稅率繳納調節費，超出部分越多，繳納的調節費比例越高。

(中時 )