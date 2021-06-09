根據中央流行疫情指揮中心9日公布苗栗縣新增的確診病例共12例，分別是男性9人、女性3人。外籍移工9例、本國3例。其中有10人與京元電子相關，智邦科技1人、超豐電子1人。其中2例無症狀，目前確診個案，已收治隔離中。
新增12名確診者足跡調查，仍是集中在頭份市、竹南鎮及苗栗市等3個鎮市。
苗栗縣長徐耀昌表示，行政院副院長沈榮津8日曾南下苗栗視察科技廠商染疫情況，他曾乘機向沈榮津反映苗栗缺乏疫苗問題，希望中央能多撥發一些疫苗。沈榮津當場未置可否，只回覆會代轉問題。
竹南多家科技廠商為了確保員工安全都自行舉行快篩，智邦科技公司於6月8日全廠快篩602人，陽性6人，上銀光電全廠快篩25人，全數陰性，旭弘金屬全廠快篩47人，全數陰性，宸鼎生物科技，全廠快篩5人，全數陰性，另頂埔里社區快篩274人，全數陰性。
徐耀昌表示，目前全縣員工50人以上的廠商共有34家，其中12家業已自行完成快篩，14家準備要辦，剩餘8家縣府正積極遊說企業自辦快篩中。
另外，縣府勞青處針對外籍移工宿舍進行全面訪查，50名移工以上的大型宿舍，共有35家，全都已訪視完畢，另養護機構及人就服機構有62家，將陸續訪查完畢。
(中時 )
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