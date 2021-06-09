京鼎精密科技9日為員工舉辦快篩。（謝明俊攝）

京元電竹南廠9日仍有10名員工確診。（謝明俊攝）

根據中央流行疫情指揮中心9日公布苗栗縣新增的確診病例共12例，分別是男性9人、女性3人。外籍移工9例、本國3例。其中有10人與京元電子相關，智邦科技1人、超豐電子1人。其中2例無症狀，目前確診個案，已收治隔離中。

新增12名確診者足跡調查，仍是集中在頭份市、竹南鎮及苗栗市等3個鎮市。

苗栗縣長徐耀昌表示，行政院副院長沈榮津8日曾南下苗栗視察科技廠商染疫情況，他曾乘機向沈榮津反映苗栗缺乏疫苗問題，希望中央能多撥發一些疫苗。沈榮津當場未置可否，只回覆會代轉問題。

竹南多家科技廠商為了確保員工安全都自行舉行快篩，智邦科技公司於6月8日全廠快篩602人，陽性6人，上銀光電全廠快篩25人，全數陰性，旭弘金屬全廠快篩47人，全數陰性，宸鼎生物科技，全廠快篩5人，全數陰性，另頂埔里社區快篩274人，全數陰性。

徐耀昌表示，目前全縣員工50人以上的廠商共有34家，其中12家業已自行完成快篩，14家準備要辦，剩餘8家縣府正積極遊說企業自辦快篩中。

另外，縣府勞青處針對外籍移工宿舍進行全面訪查，50名移工以上的大型宿舍，共有35家，全都已訪視完畢，另養護機構及人就服機構有62家，將陸續訪查完畢。

(中時 )