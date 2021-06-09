台中市各清潔隊上班以指紋或臉模打卡，讓原本就屬染疫高風險群的清潔隊員增加染疫風險。市議員周永鴻說，他接獲清潔隊員陳情，這恐造成防疫破口？他要求環保局研議疫情期間調整打卡方式；市府環保局指出，疫情期間清潔隊差勤管理以防疫為優先，採彈性從寬處理。

周永鴻表示，清潔隊員在疫情嚴峻期間仍須出勤協助清運垃圾、環境消毒，得行遍轄區各處；雖然清潔隊三級警戒期間有加球防疫裝備，也有部分清潔隊員接種疫苗，但仍屬染疫高風險群。

周永鴻說，清潔隊員陳情指6月1日環保局本部有發函給各清潔隊，授權各清潔隊隊長決定以指紋或臉模上班打卡。但指紋打卡有機器被大量人員接觸的問題，臉模打卡則需脫下口罩才能辨識人臉，兩項打卡方式都可能讓原本清潔隊員的防護功虧一簣，造成防疫破口。

周永鴻要求環保局，疫情期間應該提出更安全打卡方式，也呼籲市府若有單位以指紋或臉模打卡，也要因應防疫調整，才能守住台中的疫情防線。

環保局強調，自6月1日即要求各區隊避免使用臉模辨識或指紋打卡，並授權由各區隊長或班長採核實彈性點名因應，例如掃路班同仁完成工作後，可就近於工區點名後直接下班，免再回區隊集中打卡，減少群聚風險，也縮短清潔同仁下班回家的路程。

(中時 )