北市診所半夜偷打疫苗？ 柯文哲親開記者會說明｜2021.06.09

中央流行疫情指揮中心今（9）日公布國內新增275例確定病例，包含274例為本土個案、1例境外移入個案，確診個案中新增25例死亡。其中台北市新增63例，針對北市最新疫情狀況，市長柯文哲於下午記者會說明；另有關北市診所半夜偷打AZ疫苗一事，副市長黃珊珊於下午記者會宣布，終止與好心肝疫苗合約，以後不再配發。

柯文哲首先提到好心肝診所事件，並說明台北市疫苗狀況，他說，中央配發1萬4千多瓶，累計到7日，其中有800瓶是疾管署存放的數量，是中央寄放在醫院；而這800瓶打很慢，是給CDC指定的，存在醫院，由中央單位通知造冊施打，現還剩下429瓶。

柯文哲指出，比較特別是台大醫院剩比較多，講坦白一點，打到莫德納出來，大家就不想打AZ了，原本（中央）是說，AZ不打完，莫德納就不給你，但中央直接配送給醫院，閃過北市這一招。至於新光還有37瓶，當時在做防疫旅館時，本來要開到1800床，本來新光也要負責所以有預備疫苗，後來計劃暫停，這37瓶也是要歸還，過去說疫苗打太慢，其實有800瓶是中央寄放，有需要才會施打。

有關好心肝事件，黃珊珊表示，6月2日開放給醫事人員跟行政人員施打，有些大型診所有向衛生局申請，7日配了15瓶，8日又表示希望可以分配到100瓶，總共115瓶，上午稽查結果，第一批因大部分造冊人員已經施打過，所以才分給基金會跟志工，第二批則全數施打給志工，共1113人。

黃珊珊說，因不符規定，處以最高罰緩200萬元，對於台北市內部檢討，相關同仁收到需求時未加以查核了解，這部分會移送政風室，若有不法會開罰。柯文哲也坦言，內部管控有疏漏，該調查會調查，該送政風檢查都會處理。

(中時新聞網)