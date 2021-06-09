北市1名單親媽媽去年在家裡，聽聞房內傳來淒厲尖叫，衝進房內發現吳姓同居人全身赤裸，用棉被壓住她還在念幼稚園的女兒，她拿手機拍照蒐證後提告，吳男被起訴後，竟心有不甘控告單親媽媽涉嫌妨害祕密，台北地檢署9日將單親媽媽不起訴。

檢方調查，40多歲的吳男經營護膚按摩店，去年9月，他到單親媽媽住處留宿，單親媽獨自到廚房準備早餐時，聽到房內幼稚園的女兒尖叫聲，衝回房間，只見女兒被吳男用被子罩住，吳男還將下體往女兒頭部方向壓去。

單親媽媽喝止吳男，並拿出手機拍照蒐證，請人轉交吳，提告妨害性自主，吳男已被起訴，案由法院審理中。

但吳男日前反控單親媽媽偷拍散布他裸照，涉嫌妨害祕密，檢方認為，單親媽媽是為蒐證，且吳男也被起訴，並非無故偷拍，而且單親媽是用信封裝著照片，請人轉交吳男，並非任意散布，依罪嫌不足，將這名單親媽媽不起訴。

(中時 )