8日起桃園進行北桃交界大消毒，9日中午桃園市長鄭文燦前往龜山區視察並特別致贈粽子感謝環保局清潔隊及國軍33化兵群為消毒工作付出的努力，並宣布，清潔人員除國定假日出勤發給1日加班費，並增加1天休假。

近日為防止疫情擴散，桃園8日起執行一連5天的台北桃園交界大消毒，鄭文燦9日更特別前往龜山區致贈粽子感謝環保局清潔隊人員以及國軍33化兵群，並宣布，端午節以及之後的中秋節，除國定假日出勤發給1日加班費外，清潔隊員再增加1天休假，加1補1，慰勞前線同仁辛勞。

鄭文燦說，如要落實嚴密的防疫工作，第一線人員十分重要，因此特別將環保局第一線清潔人員約1千多人、以及33化兵群200多位人員列入優先接種疫苗，以確保安全，並補充，清潔隊員如因公隔離，市府將提供3萬元慰問金，如因公確診，則提供10萬元的慰問金，且不影響職災補償申請。

鄭文燦表示，因我們鄰近雙北疫情熱區，桃園能夠守住防線，維持每天確診人數20人以下是一件不容易的事，並強調，防疫工作有許多面向，且每一項都很重要，正是因為消毒工作人員全副裝備、毫不鬆懈的執行作業，確保地方安全，才能讓民眾安心。

(中時 )