桃園市長鄭文燦9日上午主持防疫會議時表示，市府除了加速完成雇用50人以上移工之企業及宿舍防疫稽查工作，首處工業區聯合篩檢站將在明（10）日啟用，工業區以外、有雇用移工之企業也開放至社區篩檢站快篩，藉由針對產業移工進行預防性篩檢，找出潛在感染者、阻斷病毒傳播鏈，創造員工、企業及社區三贏。

鄭市長指出，本市移工人數共11萬7807人，其中產業移工共9萬7166人、社福移工共2萬6411人，約6500家企業雇用產業移工，另外，超過20人之移工宿舍約800處，除了針對聘用超過500名移工之企業安排到廠篩檢，本市尚有許多企業雇用少量移工，市府將加強宣導，請企業安排移工至社區篩檢站篩檢。

鄭市長提到，桃園市包括捷工局、都發局、工務局與中央事業單位主責之公共工程，有13個場區雇有移工，其中捷工局及都發局住宅處部分工程雇用移工數較多，將規劃設置機動型篩檢站進行快篩，其餘工地之移工將安排至鄰近社區篩檢站篩檢。

鄭市長指出，因國內疫情嚴峻，為避免長者群聚染疫風險提高，原定7月底至8月初舉辦之各級各區模範父親公開表揚活動取消辦理，市府將以郵寄或宅配方式將獎牌及禮品寄送給各個獲選得主。

鄭市長表示，疫情三級警戒期間請學生及家長避免返校領取物品，待疫情趨緩後再由學校通知領取；應屆畢業生之成績單及畢業證書等，也暫時由學校代為保管，如果有特殊需求，再由學校個案協助。

鄭市長也說，110學年度大學入學指定科目考試延至7月28日至7月30日舉行，部分考生心情恐受影響，也請學校老師多多給予鼓勵，激發考生鬥志。

鄭市長談到，昨（8）日市府公告協尋居家檢疫失聯男子，經過警察同仁努力，於昨日晚間7點順利尋獲該名男子。由於莊姓男子故意提供虛假居檢地址，並由吳姓女友冒名接聽電話，惡性規避、欺瞞公務人員，並違反居檢規定，失聯達72小時，後續請衛生局依「傳染病防治法」從重處分，最高處100萬元以下罰鍰，另外，吳姓女友也依「偽證罪」送辦。

鄭市長也說，截至6月8日，本市COVID-19疫苗共計接種7萬5137劑，中央配賦之疫苗剩餘劑數也已全數預約施打，最晚於明日接種完畢，請衛生局加快系統登錄，避免資訊落差，讓民眾誤以為本市還有剩餘疫苗。

經發局長郭裕信表示，市府昨日公告「美容美髮業因應疫情持續營業指引」，相關業者遵循措施即可恢復營業，截至6月8日17時，經發局總計接獲約200通民眾詢問電話。另外，經發局也設置「桃園市商業服務業安心諮詢」專線02-4128018，提供「商業服務業」相關紓困補助及貸款諮詢。

(工商 )