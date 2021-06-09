禾蛋蛋品創辦人胡明鑫（右）捐贈2.4萬顆雞蛋鼓勵大眾捐血。（蔡其昌服務處提供／王文吉台中傳真）

捐血送雞蛋！中部四縣市捐血室加強防疫措施，呼籲民眾踴躍挽袖捐血。（蔡其昌服務處提供／王文吉台中傳真）

全民自發性防疫，減少非必要外出，全國各捐血點的捐血人數直直落，血液庫存量從6.7天降到4.4天，尤其中部血液嚴重不足。立法院副院長蔡其昌與禾蛋蛋品創辦人胡明鑫得知後，決定捐贈3000盒（2萬4000顆）雞蛋，提供中部四縣市捐血室作為鼓勵大眾捐血之用。

血液庫存量從5月17日的庫存6.7天（44620單位），滑落至近日的4.4天（29266單位）。血液基金會每日約需提供超過6500單位血液，已陷入捉襟見肘的窘境，尤其中部地區血液嚴重不足也發出警訊。

禾蛋蛋品創辦人胡明鑫看到捐血中心因為遇到疫情而鬧血荒，特別捐贈3000盒自家生產的品牌「良食禾蛋」，希望藉此拋磚引玉，讓更多人注意到血荒的狀況，並且願意捲起衣袖捐血，幫忙緊急有需要血液的人。

蔡其昌表示，疫情升級後，民眾減少外出，造成各捐血中心的血液庫存明顯下降，但各捐血中心已經加強防疫措施，除原本就有的TOCC健保卡雲端查詢、全面加強消毒、加強問診，也分離術捐血採預約制以調控室內人數，並實施實聯制與人數控管，希望大家放心捐血。

胡明鑫的家族沒有農民背景，求學時對農業感到興趣，從台中高農第1名保送嘉義農專，到插班東海大學共念了7年畜牧，畢業後賣了10多年牛乳和飼料，才轉向投入蛋雞業。

「良食禾蛋」耗資3億購置歐規豐富化福利籠、日本高級洗選設備、美國通風系統，提供無添加的飼料讓小雞健康長大、自在產蛋，並貫徹執行清洗、消毒、殺菌，確保好蛋百分百隔絕污染源，從單一產地冷藏直送到餐桌的嚴選雞蛋，邀請大家一同來捐血。

(中時 )