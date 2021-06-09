逢甲夜市某商場吳姓總幹事驚傳7日下午被發現陳屍在租屋處，目前死因無法釐清；但傳出他出事前曾向主管請假，指稱：「身體忽冷忽熱、明天要去快篩」，市府也在下午做出澄清指出，吳姓男子採撿PCR為陰性。

該名吳姓男子，是逢甲大學門口一商場的總幹事，7日下午三點，他的朋友到其租屋處找他，因敲門一直無人回應，即報警處理；由於在疫情期間，警消不敢輕忽，全身穿著防護衣進入屋內勘驗，發現吳男已無生命徵象，疑死亡多時，現場也無打鬥痕跡。

據了解，吳男52歲，有高血壓病史，因睡眠障礙，習慣服用安眠藥，法醫相驗，死因為心肌梗塞，家人也無異議，台中市衛生局表示，已聯繫開立死亡診斷書的法醫，法醫表示在疫情流行時刻，為協助釐清是否為確診個案，9日已採鼻咽檢體送驗，後續將依規定進行通報。

而由於死者在商場擔任主管工作，接觸對象複雜多元，又傳出他死前曾說自己要去快篩；台中市政府也在剛剛證實死者採檢結果為PCR陰性。

(中時 )