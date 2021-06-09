國內篩檢能量嚴重不足，原先反對普篩的疫情指揮中心指揮官陳時中，繼開放企業快篩後，進一步表示，各政府機關只要跟醫療院所聯繫，排得出篩檢醫護人力，「基本上不反對設置快篩站」。前立委沈富雄直言，在這麼簡單的政策上，陳時中髮夾彎了4次，他應該要給全國人民一個道歉。

沈富雄8日在政論節目《少康戰情室》中表示，在快篩的政策上，他認為陳時中髮夾彎4次，「一個人為了這麼簡單的政策，髮夾彎4次，應該要給全國人民一個道歉，但他都沒有，好像他都對，他覺得有一些是不可以做，所有的產業、有些工業，都不可以做，做了要罰，後來他有點妥協了」。

沈富雄指出，若篩檢結果呈現陽性，要送哪一家醫院？怎麼處理？反而是企業要自己負責，這非常奇怪，因為如果是這樣，除了國泰跟新光可以做，其他產業沒有醫院，要怎麼做？「後來這個他也修改了，可以做，跟柯P一樣，這點柯P也犯了一個錯，柯P說有症狀才做，沒症狀不要做，因為如果大家一起做，量能沒辦法承受，但這是很矛盾的」。

沈富雄認為，大家一直說潛在性無症狀病例是定時炸彈，既然這樣，為何要有症狀才做？不是矛盾了？而陳時中現在全部屈服了，通通可以做，試劑通通進來，跟原先的講法相比，做了3次的髮夾彎，難道不需要跟大家道歉？

(中時新聞網)