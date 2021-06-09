一名白宮官員周二表示，在美國實施長達15個月的防疫限制後，拜登政府將與加拿大、墨西哥、歐盟和英國組成多個專家工作小組，敲定安全重啟國際旅行的最佳方法。

另一位美國官員表示，由於相關團體需要處理時間，美國政府不會迅速採取行動取消現行禁止入境美國的命令。

目前美國仍然禁止來自其他大多數國家與地區的人入境美國。

這位官員表示，白宮已經通知航空公司和其他旅遊業者有關於這些工作小組的設立。他表示，雖然美國不會在今天就重新開放旅行，但我們希望這些專家小組可以集思廣益，協助我們規劃前進的道路，目標是在確定安全的情況下，與我們主要的夥伴重新開放國際旅行。

但他也表示，任何決定都將完全聽從公衛和醫學專家所做的客觀分析和建議。

這些工作小組將由白宮的新冠肺炎應對小組和美國國家安全委員會領軍，而疾病管控和預防中心（CDC）機關也將參與其中。

美國CDC周二宣布將放寬對110個國家和地區的旅行建議，其中包括加拿大、墨西哥、日本、南非和伊朗，但拒絕取消任何防疫的旅行限制。台灣仍維持在疫情風險最低的「第一級」。

代表美國航空、達美航空、西南航空等業者的產業組織Airlines for America，對於政府將設立工作小組推進重啟國際旅行的計畫表示肯定。

該組織表示，這些工作小組應該迅速採取行動，支持以科學為依據的政策，允許已經完成疫苖接種的旅行者前往美國。該組織並再次呼籲盡速採取行動，「這是關鍵所在」。

聯合航空表示，白宮將優先考慮重啟國際航空旅行市場的計畫，是令人振奮的消息，但由於夏季旅遊旺季即將到來，該公司亦呼籲此事相當急迫。本周早些時候，飛行英美航線的所有航空公司高層都出面呼籲兩國取消跨大西洋的旅行限制。

(時報資訊)