近期國內疫情尚未降溫，尤其染疫擴散到半導體相關廠商，造成市場情緒緊張，成交量能萎縮，但統計外資自低點以來（5/17~6/7）買賣超情形，半導體仍然榮登第一名，尤其專門追蹤國內半導體產業的ICE FactSet台灣ESG永續關鍵半導體指數，外資對其成分股的買超金額更超過200億，顯見法人持續於半導體位於相對低點時累積部位。日前政府宣布8月可望有千萬劑疫苗到位，建議投資人於半導體長期訂單可見度仍高之時，不妨跟隨法人腳步，多加留意布局契機。

中信關鍵半導體ETF經理人（00891）張圭慧表示，即使目前疫情尚難以「清零」，但從國外歷史經驗、出口數據、蘋果相關供應鏈將啟動拉貨等三面向判斷，半導體的榮景也不至於「歸零」。首先，就歷史經驗來看，美日歐等主要經濟體在疫苗傳出進展時，股市就攀升進入高原期。股市反應將領先疫情進展。另一方面最早進行全國疫苗施打的以色列，該國疫情在疫苗接種率達4成時，新增病例數就明顯減少，假如8月千萬劑疫苗可順利到位，台灣疫情有望在第三季減緩。

富邦台灣半導體(00892)ETF經理人陳靜如表示，美國半導體產業在英特爾、高通等大廠的競爭優勢下，一直是全球半導體產業的首要之區，因此以美國半導體公司為主的費城半導體指數，2018年以前績效表現顯著優於台灣核心半導體指數。惟台、美半導體指數績效在2018年出現分水嶺，重要原因為台灣半導體產業龍頭台積電長期致力於先進製程的研發，2018年率先全球晶圓製造商邁入十奈米以下製程，除了鞏固台積電在全球晶圓製造的龍頭地位外，也同步帶動整體台灣半導體產業發展，ICE FactSet台灣核心半導體指數表現與美國費城半導體指數並駕齊驅。

張圭慧指出台灣出口動能強勁，台灣5月出口再創單月歷史新高，年增率高達38.6%，6月年增率依舊上看3成，雖然疫情可能為成長帶來變數，但出口創高代表海外經濟復甦，終端需求火熱，科技、電子產品擴張格局不變。

最後，蘋果開發者大會之後，蘋概股即將進入新機備貨期，供應鏈預計將在6月至7月間開始拉貨，營運動能轉強，有助半導體產業營收能見度揚升，建議可提前於淡季布局。

(時報資訊)