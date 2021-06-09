投資人觀望美國周四公布的通膨數據，隔夜美股走勢溫吞，亞股今亦籠罩觀望氣氛，台股因端午長假前買盤保守，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)雙雙走弱，鋼鐵人及彈「紙」神功氣虛乏力，盤中指數大跌逾百點低探16907.43點，回測16900點關卡，盤面上由連兩日亮燈漲停的高端疫苗(6547)領漲的生醫股及聯發科(2454)掌舵的IC設計股扮演撐盤要角，午盤過後賣壓加劇，終場加權指數收在16966.22點、下跌109.99點，痛失萬七大關，成交值為3984.06億元。今日外資(不含外資自營商)賣超149.7432億元，投信賣超2.2633億元，自營商賣超12.8947億元，三大法人賣超164.9億元。

權值股成提款機連日修正，晶圓雙雄台積電(2330)、聯電(2303)股價雙雙壓回，股王矽力-KY(6415)走跌1%、股后大立光(3008)丟失3000關，IC設計族群在聯發科(2454)穩盤領軍下相對亮眼，聯陽(3014)、亞信(3169)、海德威(3268)、點晶(3288)、通嘉(3588)、太欣(5302)、沛亨(6291)漲停鎖到底。傳產原物料股追價乏力，鋼鐵人及彈「紙」神功軟趴趴，中鋼(2002)、中鴻(2014)、聚亨(2022)、威致(2028)、海光(2038)跌勢較重，正隆(1904)、華紙(1905)、寶隆(1906)、永豐餘(1907)遭賣壓調節同步軟腳。金融股在富邦金(2881)、新光金(2888)、元大金(2885)齊步走跌1%拖累下表現弱勢。

市場盛傳高端疫苗(6547)新冠疫苗本周即將解盲，揮別連6根跌停板厄運，連拉兩根漲停鎖在250.5元，成功匯聚生醫股多頭人氣，寶齡富錦(1760)跟進亮燈漲停，亞諾法(4133)、ABC-KY(6598)、合一(4743)、中天(4128)緊跟在後，帶動生醫股表現相對勇猛；健山器材族群喬山(1736)受惠歐美陸續解封業績樂透，今日逆揚3%表現亦帶勁；隱形眼鏡族群晶碩(6491)及精華(1565)也在5月營收繳佳績下股價相對有撐。貨櫃三雄萬海(2615)在創高後壓回修正3%，陽明(2609)亦出現創高後高檔震盪，僅5月營收寫下新高344億元的長榮(2603)股價相對有撐。

美國周四將公布通膨數據，加以本土新冠疫情高燒不退及端午連假在即，外資連四日賣超台股達456.21億元。5日RSI為46.74，10日RSI為54.76，9日K值為46.74，9日D值為79.82，20日乖離率為2.38。台股今日因疫情當頭及端午長假在即買盤縮手，電子股首當其衝，台積電季線上檔壓力重重，原物料族群亦漲多回檔，衝擊指數失守萬七大關。目前台股在季線之上，但跌破短期均線，短期上檔有壓，追高風險大。分析師表示，以往端午長假前行情通常較淡，台股反彈近2千點後恐進入震盪壓力區，因此操作要更加謹慎， 5月營收較佳個股可望展現較佳的抗跌力道。

國內目前新冠疫情仍嚴峻，本土確診自5月中下旬以來持續破百，且平均死亡比率竟高出日本、南韓、新加坡與香港等地甚多，加以多家科技廠均發現有確診者，甚至導致公司停工消毒，影響產業鏈的正常運作，使得市場再度小心觀望疫情發展，使短線台股的投機氣圍稍收歛，連帶影響均量萎縮，係盤勢在高檔震盪不前主因。依歷史經驗觀察，高檔量縮整理，若久攻無法向上突圍，不排除將面臨久盤必跌窘境，不宜輕忽。另一方面，台股目前位處高位，使資金追價卻步，指數由盤堅轉為震盪整理。近日傳產股仍是主流，但部分傳統產業股已顯露疲態，近期操作慎選個股，可先留意預期第二季業績佳者、歐美解封受惠股。

(時報資訊)