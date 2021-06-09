《商情》上游漲勢強 激勵國內鋼管大漲 15:242021/06/09 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 儘管疫情升溫，但因上游鋼廠在原物料大漲的壓力下調漲，因此帶動下游鋼管廠商宣布跟漲，業者表示，近期隨著市場需求好轉與鋼價走高，且預期6月接單能達目標量，因此推升價格，不過價格是否有續漲空間仍需觀察原料走勢。 美亞6月黑鋼管每公噸調漲3600元，而鍍鋅鋼管每公噸漲約12%，不鏽鋼管每公噸約漲6%。(商品行情網) 《半導體》染疫風暴擾產量 超豐臉綠 《商情》買盤進場 紐約期棉反彈收漲 (時報資訊) #美亞 #大漲 #上游 #漲勢 #激勵 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際油價》原油亞洲電子盤續揚 10:522021/06/09 財經 《電子零件》欣興5月營收飆新高 美系外資按讚升價 12:342021/06/09 財經 《鋼鐵股》業內外皆美 久陽5月營收再創高 08:532021/06/09 財經 《熱門族群》需求強勁 銅箔基板廠5月營收旺 13:252021/06/09 財經 《集中市場》外資連四賣 萬七沒留住 15:242021/06/09 財經 陸港觀盤－陸醫美市場火熱 長線看俏 04:102021/06/09 全球財經 東奧》帆船奧運競技項目介紹 香港洛雅怡備受期待 16:142021/06/09 體育 《台北股市》法人撿便宜 留意半導體、蘋概布局契機 15:242021/06/09 財經 《美股掃瞄》仍缺題材點火 美股走勢溫吞 08:362021/06/09 財經 《電子零件》亞泰金屬5月營收創新高 訂單排到明年H2 09:442021/06/09 財經 《國際金融》旅遊、房地產股上拱 歐股再創新高峰 10:012021/06/09 財經 財經熱門新聞 高端明天暫停交易 市場推測公布解盲結果 - 財經 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 簡訊實聯制飆破3億則 NCC編8億預算「補助」 納稅人買單 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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