儘管疫情升溫，但因上游鋼廠在原物料大漲的壓力下調漲，因此帶動下游鋼管廠商宣布跟漲，業者表示，近期隨著市場需求好轉與鋼價走高，且預期6月接單能達目標量，因此推升價格，不過價格是否有續漲空間仍需觀察原料走勢。

美亞6月黑鋼管每公噸調漲3600元，而鍍鋅鋼管每公噸漲約12%，不鏽鋼管每公噸約漲6%。(商品行情網)

(時報資訊)