台南今天新增案11940為大內區50餘歲女性，到新北接回孫女照顧，結果確診。(台南市衛生局提供／曹婷婷台南傳真)

台南市政府到大內區新增個案足跡處清消。(台南市政府提供／曹婷婷台南傳真)

台南市今天新增1例，是「北孫南送」案例，台北外婆傳給孫女，孫女被接來台南照顧後，又傳給台南阿嬤。新增的案11940為大內區50多歲女性，是新北、案11886的阿嬤，阿嬤5月22日跟丈夫開車到新北市接孫女回台南照顧，29日孫女身體不適就醫改善，阿嬤6月6日咳嗽、7日到診所轉介至醫院採檢，8日跟孫女都確診。

台南市長黃偉哲說，防疫一直守得很辛苦，儘管三令五申，很遺憾今天還是有確診個案，他說，今天新增確診個案是標準「北孫南送」，阿嬤都疼孫，但南北往返卻造成阿嬤、孫女3人染疫。

他提醒，即使是最親近家人也要做好防疫措施。大內區這位阿嬤CT值18，有很強傳染力，目前台南市陸續有數起個案因接觸外縣市親友而感染並傳播至家人，他疾呼，減少南北移動才能避免可能的傳播鏈。

案11940為50餘歲女性，5月22日與丈夫開車到新北市土城區孫女外祖母家將孫女帶回台南，29日外祖母（新北市案7610）確診，案11940於6月6日咳嗽，7日至診所看診，經轉介至醫院進行採檢，8日確診，同日孫女經匡列採檢確診。

衛生局說，個案於5月21日開始在家；22日前往新北接孫女，5月23日至6月6日皆在家中照顧孫女，除就醫外都沒有外出，三餐食材由同事購買放置戶外，相關涉足場所均已完成清消。

(中時 )