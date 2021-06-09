台灣疫情仍嚴峻，全台三級警戒目前延長至6/28，當局也積極呼籲民眾端午別返鄉，平時非必要不要外出，餐飲業也全面停止內用，改外帶、外送或宅配，女星陸明君就在網路上看到許多知名大飯店甚至星級餐廳推出冷凍餐點，覺得經濟實惠想買回家，不料被富尪一句話點醒，讓她斷了訂購念頭，並對老公說：「真心敬佩你」。

陸明君在臉書發文，表示看見星級餐廳推出的冷凍餐點經濟實惠，讓她撿便宜主婦魂被燃起，就拿了菜單給老公點菜，沒想到老公看了沉默3秒後開口：「老婆，如果妳真的想幫助人的話，可不可以先選那些小本經營的店家，有財團撐住的一時半刻倒不了的，等疫情過後再去享用。先買那些小商家的吧！我們粗茶淡飯就好」。

陸明君與老公。(翻攝自陸明君Joelle Lu臉書)

老公一番話讓陸明君瞬間醒悟，對老公升起一股崇拜之心：「OMG!！老公我敬佩你！真心敬佩你」，坦言自己就只想到貪小便宜，「但你的智慧與憐憫在這麼小的心思上，讓我瞬間清醒！！謝謝你！有一顆溫暖的心」。

因為點餐事件，陸明君悟出道理「雖然我們能力不足但可以選擇有能力的做」，也在留言區歡迎網友們提供小本店家或小農店家名單，「讓我們知道，你需要幫助！！」，並且把名單分享出去，在疫情期間共體時艱，這個防疫生活中的夫妻日常，讓人感覺很有愛。

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防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)