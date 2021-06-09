解放軍戰略核潛艦發射巨浪-2彈道飛彈

中方海軍有許多潛艦，而萬一爆發戰爭，美國與盟友應戰計畫的關鍵目標之一，就是阻止它們進入浩瀚的菲律賓海。

《富比士》（Forbes）雜誌網8日的分析指出，菲律賓海是美國海軍最可能部署航母，以和派駐相關區域的空軍聯手作戰。而日本海上自衛隊的戰略，則是堅守封鎖線北端，也就是從台灣北部到日本本島的海域。除非有其他盟友意外參與，美國海軍可能必須負責守住封鎖線南端，為了達到這目的，美國艦隊結合了新概念與舊構想，希望能發揮效果，而那就是水雷加上無人潛艦。

據美國海軍情報局（Office of Naval Intelligence）說，2015時，中方海軍有57艘柴電潛艦和5艘核攻擊潛艦。但到了2030年時，北京的水下艦隊卻可能擴增為60艘柴電潛艦，以及至少16艘核攻擊潛艦。

美國海軍想要以無人潛艦布雷

相對的，日本海上自衛隊有20艘柴電潛艦，近期內沒有計畫再擴增。雖然日本潛艦是全球最現代也最精密的潛艦之一，但中方潛艦的數量無疑超越它們。而美國擁有56艘洛杉磯級，海狼級和維吉尼亞級攻擊潛艦與俄亥俄級巡弋飛彈潛艦。但在最新的規劃下，到了2026年時，這數字會降到52艘。直到2030年代時，才會再擴充回目前的水準。

(中時新聞網)