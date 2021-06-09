中研院院士陳培哲近日指出，國產疫苗要趕在7月底上市量產，醫學層面來看「根本不可能」。新北市長侯友宜今表示，大家都在討論國產疫苗，呼籲中央，越公開越透明開放讓專家學者討論，才能做更好的處理，公開透明讓大家看，絕對是贏得民眾信任最重要的關鍵。

(中時 )