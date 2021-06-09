國產疫苗7月趕上市 侯友宜：公開透明才能贏得信任 15:302021/06/09 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今表示，國產疫苗越公開越透明開放讓專家學者討論，絕對是贏得民眾信任最重要的關鍵。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中研院院士陳培哲近日指出，國產疫苗要趕在7月底上市量產，醫學層面來看「根本不可能」。新北市長侯友宜今表示，大家都在討論國產疫苗，呼籲中央，越公開越透明開放讓專家學者討論，才能做更好的處理，公開透明讓大家看，絕對是贏得民眾信任最重要的關鍵。 新北稽查移工企業 侯友宜籲改善：不要再讓疫情發生了 疫苗不夠 侯友宜：明年元月才能群體免疫 (中時 ) #國產疫苗 #侯友宜 #學者 #陳培哲 #討論 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情延燒 小英急電4縣市長商量 04:102021/06/09 焦點要聞 新北再破百 泰山淡水指標往上走 04:102021/06/09 焦點要聞 蘇貞昌向國人道歉 侯友宜回應：趕快爭取疫苗最重要 15:362021/06/09 政治 陳培哲戳中要害 04:102021/06/09 時論廣場 前總統府發言人竟狂酸侯友宜得第一 粉專：扯到爆 17:572021/06/09 政治 國產疫苗量頻頻改口 高虹安：陳時中連有多少都說不清楚 16:062021/06/09 政治 國產疫苗未採mRNA 受限技術不成熟 04:102021/06/09 焦點要聞 新北60家移工企業未落實防疫規定 侯友宜下重話：不改善就停工 15:222021/06/09 生活 新北昨快篩人數創新高 侯友宜：48個高風險里調降 15:192021/06/09 生活 蘇貞昌要新北市民等國產疫苗解盲再說 藍委：令人心寒 14:042021/06/09 政治 新北獲配9800劑莫德納疫苗！ 侯友宜：絕對不夠一二三類施打 10:062021/06/09 政治 生活熱門新聞 桃園新增15起本土確診 足跡包括大湳市場、團購店及糕餅店 - 生活 台南新增1例 台南嬤到新北接孫 「北孫南送」祖孫都確診 - 生活 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 周玉蔻爆料陳培哲委員身分有無違法 陳時中這樣說 - 生活 湖口移工宿舍傳快篩陽性 業者坦承：從苗栗公司遷入39人 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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