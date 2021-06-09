路透報導，中國正在考慮對動力煤價格設置限制；目前中國正努力在夏季需求高峰前控制逐漸走高的能源成本。

報導援引熟悉該計劃的消息人士稱，正在討論的一個想法是對礦商出售煤炭的價格進行限制。

據報導，另一個想法是對秦皇島港基準價格實施每噸人民幣（下同）900元 （約141美元）或930元的限制，這將影響全國其他市場。關於是否採取價格控制，目前尚未做出最終決定，而且該計劃可能會有調整。

(工商 )