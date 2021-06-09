能源成本走高 傳陸考慮對煤炭市場實施價格控制 15:312021/06/09 工商 賴瑩綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，中國正在考慮對動力煤價格設置限制；目前中國正努力在夏季需求高峰前控制逐漸走高的能源成本。 報導援引熟悉該計劃的消息人士稱，正在討論的一個想法是對礦商出售煤炭的價格進行限制。 據報導，另一個想法是對秦皇島港基準價格實施每噸人民幣（下同）900元 （約141美元）或930元的限制，這將影響全國其他市場。關於是否採取價格控制，目前尚未做出最終決定，而且該計劃可能會有調整。 對抗歐美制裁 中國將通過反外國制裁法 端午連假 烏來實施人車管制 (工商 ) #全國 #實施 #中國 #計劃 #限制 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 跨部會研商解套 比照國外視訊股東會 04:102021/06/09 財經要聞 美國創新和競爭法案通過 陸全國人大外事委斥：遏制中國發展 14:302021/06/09 兩岸 5月表現開紅盤 我對美、歐、東協出口值 創新高 04:102021/06/09 財經要聞 桃市6傳統市場 今起落實單雙分流 04:102021/06/09 地方新聞 陸再整頓社區團購 04:102021/06/09 全球財經 免稅零售龍頭 中國中免擬赴港IPO 04:102021/06/09 全球財經 社評／中美經貿破冰契機乍現 04:102021/06/09 焦點新聞 台灣人看大陸》在西安交大看見中國的躍升 09:292021/06/09 兩岸徵文 六成歐企擬擴大在陸投資 04:102021/06/09 財經要聞 OECD全球經濟展望 大陸、印度雙強 13:272021/06/09 財經 大陸5月CPI年增1.3％ 低於市場預期 10:412021/06/09 兩岸 財經熱門新聞 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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