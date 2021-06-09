端午連假將至，政府急籲民眾不要返鄉，但今天有一名網友在PTT上分享自家老媽的說法，不要太相信政府，端午是重大節日快回家拜拜，否則「到時你被關在台北傳染到隔離，連死掉都不能見一面」。神邏輯讓他聽了險被說服，引發網友討論，不少人看了直呼，想害死家人就回去，真的想念彼此視訊就好。

一名網友今在PTT上發文表示，政府呼籲民眾端午連假不要返鄉，但他的媽媽卻說端午節是重大節日，要他趕快回去拜拜，甚至還說不要太相信政府，到時候被關在台北傳染到隔離，連死掉都不能見最後一面。

原PO聽完媽媽的話，竟覺得有幾分道理，近日新聞報導過一堆見不到親人最後一面的案件，如果自己或是家人不幸確診，那麼這次端午節會不會有可能是大家最後一次見面？「該不會在我死前都見不到阿嬤？要乖乖聽話回去嗎？」

不少網友看了紛紛勸道，趁著端午連假返鄉真的母湯，你沒是不代表家裡面的老人也沒事，回去才反而會害到阿嬤，如果真得很想念彼此，不如約好時間在線上視訊就好。「你重症的機率高還是你阿嬤高？廢文」、「看看北投那個全家確診死三位的，不要鐵齒」、「想害死家人就回去」、「你在台北不會怎樣，不過你阿嬤見到你就不知道了...還是謹慎一點」。

也有網友表示，如果真有萬不得已要返鄉的理由，也務必要作好防疫措施，最好是家人專門開車接送，回家途中也不要下車尿尿或是休息，直接一路開車到家，讓移動的風險降到最低。

(中時新聞網)