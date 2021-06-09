新竹市獲中央配發莫德納疫苗900劑，分別配送至新竹台大、新竹馬偕、新竹國泰及新竹國軍醫院，將以第一線醫事人員優先施打，市長林智堅請4大醫院加速施打效率。此外，竹竹苗防疫作戰聯盟持續守護在地民眾，香山社區篩檢站9日正式啟用，竹南篩檢專案及竹科專案篩檢站持續進行，只要快篩陽性，不分苗縣竹縣，市府都協助入住竹市加強型防疫旅館。

竹市獲中央配發莫德納疫苗900劑，目前已配送至竹市4大醫院，林智堅表示，900劑施打對象須符合中央流行疫情指揮中心相關指引，為第一線醫事人員優先施打，因中央配送疫苗到地方依效率為考量依據，林智堅也請4大醫院加速疫苗施打效率。

林智堅9日召開防疫會議時宣布，竹竹苗防疫作戰聯盟當日重點工作包括：香山社區篩檢站正式啟用，竹南篩檢專案、竹科專案篩檢站持續進行中。香山社區篩檢站開放苗縣、竹縣有需要的民眾就近篩檢。竹南篩檢專案、竹科專案篩檢站只要快篩陽性者，不分苗縣竹縣，市府都將協助安排入住竹市加強型防疫旅館。

林智堅說，竹市防疫工作4大策略包括擴大篩檢、落實疫調、確實隔離以及施打疫苗。目前國軍新竹地區醫院、竹科、香山共3座社區篩檢站同時運作，每日最大篩檢量300人。

另竹市也新增第2座加強型防疫旅館，完善「篩檢、安置、治療一條龍」，阻絕病毒進入社區。目前入住竹市各防疫旅館的隔離民眾，就有4成來自苗栗及竹縣，落實竹竹苗防疫作戰聯盟區域聯防。

(中時 )