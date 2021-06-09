新北市今日新增162例本土個案最多，市長侯友宜下午3時在防疫會議上分析「情發展熱力圖」表示，5月15日前疫情只有一點一點，5月15日後大幅蔓延到各地，「就是因為中央系統塞車，地方無法確實掌握到訊息，無法擴大匡列、隔離，讓病毒從家庭、職場不斷擴散，這是非常重要關鍵時間點」。

侯友宜表示，上月8日只看到一點點零星個案分佈在萬華，後續蔓延到板橋區、中和區，還有一開始爆發的五股，到了5月15日前，疫情開始從萬華慢慢延伸到鄰近的板橋和中永和，因此5月15到22日間疫情大幅蔓延出來，病毒速度之快讓大家措手不及。

侯友宜說，22日前因為中央系統塞車，地方無法確實掌握到訊息傳遞，執行上無法擴大匡列、隔離，讓病毒從家庭、職場不斷擴散，這是非常重要關鍵時間點。

侯友宜也說，系統塞車讓地方無法完全掌握訊息，無法完整執行匡列確診者、甚至居家隔離名單，讓家庭群聚不斷延伸，加速疫情嚴重性，「5月22日後疫情大爆發，並不是說數據爆發，而是地方掌握不到訊息，讓疫情無法壓制的因素」。

侯友宜說，校正回歸延續了16天，期間新北市府採取高風險、熱區防疫中心、廣篩等措施，花了很多的力量，但都只能穩定住疫情，加上當中有很多確診者無法得到適度關心，衍生非常多抱怨聲音，這一定要概括承受。

(中時 )