新冠肺炎本土萬人確診，超過300多人染疫死亡，衛福部長陳時中、行政院長蘇貞昌昨向國人致歉。對此，新北市長侯友宜表示，面對防疫，雙北面臨的壓力很大，但只有一句話就是希望政府、民間企業、宗教團體趕快合作爭取疫苗。

侯友宜表示，雙北是共同生活圈，一定要合作壓制疫情，疫情嚴重帶走許多市民朋友，很多人還在積極搶救，面對苦難政府要扛起責任度過，對於疫苗只有一句話，政府、民間企業、宗教團體，包括國際友人幫忙，趕快合作爭取疫苗，免疫力趕快提升。

(中時 )