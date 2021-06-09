近期挑戰萬七之上反壓的台股，持續於高檔震盪。上周提到隨著時序進入6月，集團與法人的「半年報作帳行情」將展開，當中具備集團色彩，且第2季業績看旺的公司，資金點火的機率拉高，如聯電集團的欣興、華新集團的新唐、和碩集團的景碩等，可望被法人認養，後續可追蹤。果然IC載板的欣興、景碩，近日受惠ABF載板進入6月拉貨潮，營運持續加溫，配合著法人加碼，股價分別創下129 元與127.5元的波段新高，顯見同時具有集團與法人作帳色彩的個股，目前市場認同度較高，要進一步留意。

對於集團而言，通常是透過集團旗下公司交叉持股，配合著熱門題材與業績展望，針對集團旗下某些公司的股價進行拉抬；而對於法人而言，往往是對其手上獨家認養，同業之間持股數量較少的公司進行拉抬，兩者之間有時存在部分重疊。

上周談過華新集團的新唐，受惠MCU市況熱，加上伺服器需求向上，本季營運看俏，近日股價在法人加碼下，創下90元的波段新高。而新唐轉投資的消費性MCU廠─九齊，在搭上防疫題材下，近日股價也轉強上攻。

受惠報價調漲效應，近期許多傳產集團獲得市場認同，如航運、鋼鐵、紡纖等族群紛紛出現一波大漲。只是隨著漲多，震盪開始加劇，籌碼已有部分鬆動，這裡暫以區間震盪來觀察。反倒是造紙，近期在市場需求暢旺、國內外廢紙價格同步攀升下，報價傳出再度調漲，相關族群股價也維持強勢，當中永豐餘集團的永豐餘、華紙等都可留意。另外，同屬於永豐餘集團的晶宏與元太，今年營運也迎來防疫與宅經濟商機，後續股價也有挑戰前高機會。

至於之前提過這波全球疫情變化，存在著兩種時間軸線，當中一個是本土疫情升溫的防疫概念股。目前由於全台第三級警戒延長，加上企業相繼傳出確診個案，日前防疫指揮中心已公布企業執行抗原快篩原則，對於企業快篩政策進行適度調整，讓企業在合乎規範下能進行快篩，對於快篩試劑業者而言，當今情勢已與先前僅以政府標案為主有所不同，短期在疫情持續下，企業快篩試劑訂單數量有機會進一步擴大，相關的亞諾法、ABC-KY、寶齡富錦、泰博、瑞基等，後續營運表現值得追蹤。

至於另一個受惠歐美解封的景氣復甦股，目前隨著民眾陸續從室內走向戶外，暑假出遊，室外活動、運動賽事等已成為新一波的焦點，相關需求看增，高爾夫球桿頭的明安、大田，運動鞋及服飾的寶成、豐泰、儒鴻等，營運可望受惠，股價也可留意。

(本文作者為摩爾投顧分析師蔡正華)

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(中時新聞網)