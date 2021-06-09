苗栗縣消防局後龍分隊日前獲報趕往後龍大橋下搜救跳河男子，義消及苗栗救協都派員支援。（苗栗縣消防局提供／謝明俊苗栗傳真）

1名男子日前在苗栗後龍大橋跳河，消防局後龍分隊出動8人前往搜救，包括義消及苗栗救協都派員協助，事後卻傳出其中1名義消，因家人是京元電員工被匡列，勤務結束後晚間因身體不適就醫採檢確診，結果造成參與搜尋的8名後龍消防分隊隊員以及8名義消、救協人員全都居家隔離及自主健康管理。

6月5日清晨，消防局119勤務中心獲報有1名男子在後龍大橋跳下後龍溪，勤務中心立即通報後龍分隊，並協請義消及苗栗縣救難協會派員到場協助搜尋，最後在下午1點多尋獲跳河男子。

勤務結束，其中一名到場協救的義消人員，到了晚間發現身體略有發燒，因家人是京元電確診員工，義消隨就醫採檢，結果為陽性，隨被送醫收治。

消息傳至消防局，隨通知全體後龍分隊隊員，以及義消、苗栗救協等16人緊急接受快篩，幸好全都是陰性，但為求安全起見，後龍分隊8名隊員暫時住進防疫旅館隔離，另8名義消、苗栗救協人員則居家自我健康管理。

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