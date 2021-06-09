疫情嚴峻，北市最近出現多起暴斃案，事後卻發現死者確診。據了解，台北地檢署、士林地檢署自三級警戒5月19日至6月9日止，已過濾出27名死者疑似染疫，但因衛生單位認為死者並非列管的確診案例，只能由法醫採檢送驗，其中有18件等了2天才PCR確認陽性，比例逾6成，檢警擔心等待檢驗的空窗期成為防疫破口，呼籲衛生單位應第一時間到場協助篩檢。

北檢檢察官林達今在臉書發文，指警察應該先通報衛生局，由衛生局依《醫療法施行細則》第53條以及《檢察機關與司法警察機關勘驗屍身應行注意事項》第17條規定，派醫療機構人員去現場，確認是否病死，以及查詢是否確診而死，然後再由該專業醫師判定可否開得出病死的死亡證明書，如果認為非病死或疑似非病死，才依《刑事訴訟法》第217條規定，請警察報請檢察官司法相驗。

林達強調，透過衛生局第一時間的介入，才能夠更快速的補上這個防疫破口。

據指出，北檢自5月19日全國宣布進行第三級警戒，相驗萬華婦人陳屍家中案例，事後採檢PCR陽性，成為首件司法相驗死後確診案例。

截至6月9日為止，北檢受理的死亡相驗案件中，有16件經查疑似染疫，其中10件PCR陽性，另士林地檢署也接獲11件疑似案例，其中8件為確診，總計北檢、士檢相驗死後確診案例，佔疑似案例66％。

有北市員警日前在臉書PO文，指曾通報1922或衛生單位，但衛生單位均回應死者生前非確診案例，推託不協助篩檢，讓第一線員警和殯葬人員，暴露在高度感染風險中。

為此，劍青檢改昨發表聲明，呼籲指揮中心明令各地衛生單位在類似案件發生時，第一時間就派員到場，對死者甚至同住家屬進行快篩，如有陽性或確診，立即提供第一線員警充足防護，再進入司法相驗調查死因，才能及時防止擴散。

(中時 )