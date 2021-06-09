新冠肺炎疫情重創觀光產業，台南市觀光旅遊局9日宣布，即日起開放旅行社申請遠距辦公設備整備補助，每家旅行社補助1萬元，將有230家旅行業者受惠。另外，市府對於管轄的景區及管理業者，也主動進行權利金及租金減免，希望各觀光業者共度難關。

市府觀光旅遊局長郭貞慧表示，該局5月28日發布「旅宿業因應防疫整備補助計畫」、「台南好給力-觀光產業紓困貸款利息補貼」及「感心安心住-獨居長者等候新冠肺炎疫情篩檢期間入住防疫旅館補助計畫」等3項紓困計畫，並立即啟動觀旅局紓困專線，並分別與本市旅行業者、旅館公會及民宿協會業者、觀光遊樂業者、觀光管筏業者進行視訊會議，除說明中央與台南市各項紓困補助措施外，也聽取各觀光產業業者意見。

其中，對於旅行業者因應第三級警戒後轉為遠距辦公，8日發布「辦理旅行業因應防疫遠距辦公設備整備補助要點」，補助台南市旅行社進行防疫遠距辦公設備整備，也請旅行業者加強各項防疫行動措施，例如實聯名制、清潔消毒等，另亦鼓勵業者辦理各項教育訓練，該補助要點預計將有230家旅行業者受惠。

另外，觀旅局對於管轄的景區及管理業者，也主動進行權利金及租金減免，包括安平福爾摩沙遊艇酒店BOT案租金減免、斑芝花高爾夫球場租金減免、水火同源店鋪租金減收、溫泉水使用費減收，對台南市的觀光管筏及載客小船業者也將輔導提出服務品質升級補助方案。

市長黃偉哲認為，三級警戒對觀光產業影響甚大，除中央對觀光產業紓困方案外，觀旅局也對台南市的旅宿業、旅行業及各景區觀光業者提出各項補助補貼及權利金租金減免方案。另外，台南市65歲以上或原住民55歲以上獨居長者，只要收到衛生局通知需要居家隔離進行篩檢，即媒合搭乘防疫計程車安排至台南市的防疫旅館指定房型，安排三餐、消毒清掃等防疫旅館應有的服務，費用均由觀旅局支應。

(中時 )