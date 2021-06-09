「每一支檢體都代表一個人和內心的不安感」，病人、家屬甚至醫護人員都非常緊繃， 也因此檢驗必須精準、快速，醫檢師正是以這樣的心情和態度面對每一支檢體。（羅東博愛醫院提供／胡健森宜蘭傳真）

隨著本土疫情越來越嚴重，篩檢的需求量也越來越大，羅東博愛醫院醫檢師齊心合力，只花了短短的3個星期時間，就打造完成博愛醫院的「PCR核酸檢驗實驗室」，讓博愛醫院篩檢PCR檢體的時間從先前的3天等候期一口氣縮短為25分鐘，宜蘭縣的檢驗量能也進一步擴增為每天1400件。

5月中旬台灣爆發新冠肺炎本土疫情，羅東一間遊藝場出現群聚感染現象，引發民眾的擔憂與恐慌，宜蘭縣內的3間區域醫院急診室也隨後湧入大批想要篩檢的民眾，考驗宜蘭縣整體的檢驗量能。

由於之前只有宜蘭縣政府在陽大醫院設置的「嚴重特殊傳染性肺炎專責實驗室」，各家醫院的檢體都必須經由人力送往陽大醫院的實驗室檢驗，但隨著疫情越加惡化，原有的檢驗量能已經難以支應。

羅東博愛醫院緊急將原本員工下班後使用的運動瑜珈空間，一部分挪為為高風險單位員工篩檢的場地，另一部分則做出隔間，轉為快篩篩檢站使用，另同步著手成立博愛醫院

的PCR核酸檢驗實驗室。

經過院內醫檢師們通力合作，將原先需要3個月的工期壓縮到3周，在5月底儀器到位後，隨即配合衛福部疾管署進行盲測，考驗檢驗精準度，並成功通過檢驗，順利在6月7日正式收到衛福部的公文，成為正式檢驗機構。

博愛醫院檢驗科微生物檢驗組組長王耀儀表示，對醫檢師來說，在檢驗結果出爐前，都會把每個檢體都當作確診個案面對，因此在這高風險環境下須做足防護措施，嚴謹的做檢驗，是醫檢師的責任也是使命。

雖然檢驗檢體的醫檢師並不會面對面接觸病人，但對醫檢師來說，每一支檢體都代表一個人和內心的不安感，在未確認陽性和陰性之前，病人與家屬甚至醫護人員，都非常緊繃，也因此檢驗必須精準、快速，醫檢師正是以這樣的心情和態度面對每一支檢體。

(中時 )