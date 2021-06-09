中央流行疫情指揮中心9日公布新版「新冠肺炎疫苗接種對象順序」，把「國家關鍵設施必要工作人員、運輸及倉儲業者」列為第七類施打對象之中，預計有86萬人受惠。交通部9日下午表示，將儘速研議施打名單，本周就會送交指揮中心審查。

根據指揮中心公布的接種順序，第七類對象包含：軍人、軍事機關及國安單位文職人員、未執行防疫工作之警察、憲兵、國家關鍵設施必要工作人員、運輸及倉儲業者、高中職以下學校教職員工與校內工作人員、幼兒園托育人員及托育機構專業人員，總計有86萬人。

指揮中心提到，國家關鍵設施必要工作人員將依據「行政院國土安全政策會報－國家關鍵基礎設施領域分類」，區分為「能源、水資源、通訊傳播及交通」，由各主關機關認定必要工作人員。第七類人員將由各部會把名單報指揮中心核定後，才會開始施打。

交通部指出，將根據該版本儘速研議名單，由於交通運輸產業涵蓋廣泛，常見的郵差、物流、外送員等人員，陸海空全包，如何認定、保留多少數量，將是本周商議重點，將會力拼本周五前完成送件。

有知情官員提到，交通部5月底已先向指揮中心提報一版「優先施打人員名單」，包含郵政2.2萬人，全台捷運9千人，公路國道客運司機及站務人員1.1萬人，市區公車司機1.2萬人，全台貨運業（含外送員）13.7萬人，也包含雙鐵駕駛及站務人員等，粗估至少30萬名交通運輸第一線人員，都急需施打。

值得注意的是，交通運輸領域中的港埠（含CIQS）第一線工作人員、國籍航空機組員、國際商船船員、防疫車隊駕駛等，均維持列於「第3、4類接種順序（維持防疫量能、高接觸風險工作者）」。

(工商 )