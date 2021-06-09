機車零件廠豐祥-KY（5288）自結，5月合併營收4.83億元、年增54.81％，累計前五月合併營收22.63億元、年增31.35％。

豐祥表示，5月營收大幅成長係因去年因國外疫情爆發，業績下滑基期偏低，今年無疫情干擾下，營運恢復正常。

(工商 )