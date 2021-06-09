豐祥-KY 5月營收年增54％ 15:412021/06/09 工商 陳信融 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 機車零件廠豐祥-KY（5288）自結，5月合併營收4.83億元、年增54.81％，累計前五月合併營收22.63億元、年增31.35％。 豐祥表示，5月營收大幅成長係因去年因國外疫情爆發，業績下滑基期偏低，今年無疫情干擾下，營運恢復正常。 《興櫃股》巧新5月營收年增122.86％ 紅馬5月合併營收2.7億元 年減23％ (工商 ) #豐祥-KY #月營收 #合併營收 #機車零件 #累計前 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 鉅橡5月合併營收1.05億元 年增率18％ 11:002021/06/09 財經 缺櫃干擾 吉茂5月營收月減12％ 09:502021/06/09 財經 久陽5月營收3.6 億元、年增466％ 創單月新高 10:022021/06/09 財經 《熱門族群》金居、昇貿5月營收 齊步攀高 12:002021/06/09 財經 《未上市個股》汎銓科技5月營收年增28.5％ 無損傷工法成營運亮點 14:162021/06/09 財經 《電子零件》奇鋐5月營收創高 今年獲利增幅＞營收 11:092021/06/09 財經 《紡纖股》集盛、宜進5月營收 齊創21月新高 10:522021/06/09 財經 《熱門族群》市場回溫 隱眼三雄5月營收啵亮 12:002021/06/09 財經 出貨遞延影響 天宇5月營收不如預期 08:562021/06/09 財經 《鋼鐵股》唐榮5月營收年增逾6成 Q2營運向上 13:082021/06/09 財經 《其他股》旺季、消費轉強 福貞5月營收創近7年高 11:092021/06/09 財經 財經熱門新聞 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 航運景氣爆炸 謝金河：長榮、陽明、萬海1年後會在哪？ - 財經 美國通膨報應來了？謝金河曝新一輪美中對幹結局 - 財經 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 高端終結跌停 網驚有人開盤接走6000多張 現賺19％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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