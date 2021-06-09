精密金屬零件廠光隆精密-KY（4581），自結5月合併營收0.82億元、年增52.21％，累計前五月合併營收3.94億元、年增14.14％。

光隆精密表示，5月營收大幅成長逾五成，係因全球疫情趨緩，大陸與歐美市場需求較去年同期強勁所致。

豐祥-KY 5月營收年增54％
《興櫃股》自行車需求強 旭東5月營收年增26.94％

(工商 )

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