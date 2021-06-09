光隆精密-KY 5月營收大增52％ 15:412021/06/09 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 精密金屬零件廠光隆精密-KY（4581），自結5月合併營收0.82億元、年增52.21％，累計前五月合併營收3.94億元、年增14.14％。 光隆精密表示，5月營收大幅成長逾五成，係因全球疫情趨緩，大陸與歐美市場需求較去年同期強勁所致。 豐祥-KY 5月營收年增54％ 《興櫃股》自行車需求強 旭東5月營收年增26.94％ (工商 ) #光隆精密-KY #全球 #月營收 #合併營收 #金屬零件 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 缺櫃干擾 吉茂5月營收月減12％ 09:502021/06/09 財經 橘子5月營收7.3億元 月減3％、年減22％ 16:422021/06/09 財經 鉅橡5月合併營收1.05億元 年增率18％ 11:002021/06/09 財經 需求續熱 沛波5月營收3.4億元、年增28.5％ 17:032021/06/09 財經 《電機股》捷流閥業5月營收年減0.34％ 升至今年最高 15:072021/06/09 財經 《興櫃股》市場需求高 晶承5月營收年增逾2成 17:062021/06/09 財經 《鋼鐵股》沛波5月營收月減年增 今年審慎正向 16:492021/06/09 財經 《熱門族群》金居、昇貿5月營收 齊步攀高 12:002021/06/09 財經 《半導體》世界先進5月營收雙增 Q2挑戰新高 15:072021/06/09 財經 《電子零件》奇鋐5月營收創高 今年獲利增幅＞營收 11:092021/06/09 財經 《其他股》鋁合金、皮件需求旺 廷鑫5月營收年增近2成 15:412021/06/09 財經 財經熱門新聞 高端明天暫停交易 市場推測公布解盲結果 - 財經 高端解盲倒數拉2根漲停成交7千多張 專家給3個字 - 財經 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 簡訊實聯制飆破3億則 NCC編8億預算「補助」 納稅人買單 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。