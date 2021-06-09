台灣連鎖家具龍頭詩肯（6195）公告5月合併營收為1.76億元，年增31.42%，台灣部分受疫情急速升溫影響業績年減20%，唯新加坡NOVA穩定挹注下，仍創同期新高，累計1~5月營收10.05億元，年增39.19%，在疫情仍未緩解下，審慎看待後續營運。

詩肯表示，台灣疫情突然爆發，5月上旬雖然未受太大衝擊，但在政府宣布提升疫情警戒至第三級後，民眾出門意願大幅降低，整體零售業績與來客數驟減，也連帶影響家具業績表現，台灣5月的業績較去年同期衰退約20%。

但詩肯表示，去年受到疫情嚴重影響的新加坡NOVA，由於基期較低，因此5月的營收仍較去年同期大幅成長，加上第一季打下的基礎厚實，累計營收仍能維持高檔。

詩肯也說，目前觀察，台灣的零售業景氣已經降至谷底，且短期看來，在疫苗大規模施打前仍未有緩解跡象，對於6月與接下來的營運表現持保守態度。

詩肯表示，以去年經驗，詩肯不論是現金流與庫存都相當充足，足以因應市場的變化，而新加坡在去年解封後，經濟活動熱絡，併購NOVA的效益顯現，在台灣本業受疫情干擾的同時，仍能持續挹注營收活水。

此外，詩肯也說，台灣方面雖然可預期接下來一段時間會較為辛苦，但根據去年新加坡的經驗，解封後可望迎來報復性消費，因此只要下半年台灣能大規模施打疫苗，解除三級警戒後，後市仍可期待，保守但不悲觀。

截至5月底，詩肯旗下詩肯柚木、詩肯居家、詩肯睡眠精品3品牌全台分別有77、50、3店，共130店。詩肯表示，除了既有門市外，新通路包含量販與其他異業結盟的店中店計畫，雖然在疫情期間展店腳步會稍微放緩，但在疫情平緩後，仍會持續推動。

(工商 )