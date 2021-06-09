櫃買中心9日表示，預計於6月15日審議振宇五金公司（2947）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，推薦證券商是元大證券、富邦證券及第一金證券，申請時資本額1億7,268萬元。
振宇五金公司2020年營收為15億8,283萬元，稅後淨利為1億71萬元，每股盈餘為6.09元。110年第一季合併營業收入為4億1,502萬元，稅後淨利為3,162萬元，每股盈餘為1.83元。
(工商 )
櫃買中心9日表示，預計於6月15日審議振宇五金公司（2947）上櫃案。
根據櫃買中心資料顯示，振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，推薦證券商是元大證券、富邦證券及第一金證券，申請時資本額1億7,268萬元。
振宇五金公司2020年營收為15億8,283萬元，稅後淨利為1億71萬元，每股盈餘為6.09元。110年第一季合併營業收入為4億1,502萬元，稅後淨利為3,162萬元，每股盈餘為1.83元。
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