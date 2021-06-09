總統：疫苗接種順序是考量公衛跟維持社會穩定需求的結果。民進黨提供

民進黨今舉行線上中常會，蔡英文總統在會中表示，他們也注意到，近期的疫苗施打，有些對特權以及施打效率的質疑。她要強調，中央明定的接種順序，是經過專家討論，考量公共衛生和維持社會穩定需求的結果。

她表示，也要請執行單位，包括地方政府，確實依照順序，有效率地來施打。「我們是執政黨，更要做表率，請大家在地方宣導，依序施打，輪到你，再去打」。

蔡總統在會中提到疫苗供給和施打；她說，上週大家也看到，在全球疫苗供貨緊張的情況下，政府還是努力透過外交管道，跟美、日爭取了緊急供應將近兩百萬劑。

她說，國產疫苗的部分，她要再次強調，安全、有效，是疫苗上市的基本條件，尊重科學證據，有一分證據、說一分話。這不僅是政府的責任，也希望社會大眾都抱持這樣的態度。

民進黨發言人謝佩芬會後回覆媒體表示，也要呼籲國內各政黨，關於疫苗施打的順序這是專業問題，請務必依循配合專家的專業意見來依序進行。

她說，對於被媒體揭露國民黨部分人士疑似利用特權插隊打疫苗的事情，也要籲請江啟臣主席應該出來告訴台灣人民，你們的態度是什麼。

(中時 )