不讓房東漲價，店面租客出招！實價揭露，東興路上超商7-11店面，今年3月易主，以總價1.6億元，買方正是租客「統一超商」，以零貸款買下原承租的兩間店面中的其中一間，126.41坪店面。霸氣出手的還包括酒品通路商「橡木桶」，同樣也在3月份砸下1.27億，買下長安東路二段，102.36坪的店面，單價124.07萬元，由於店寬門面都頗符合橡木桶展店所需，應該是為未來展店規畫。

台灣房屋中山特許加盟店店東蕭佑寯指出，長安東路二段雖然非主流商圈，但交通方便、車流大，對於產品特色明確的業種而言， 仍有一定來客，且店面位在正馬路上，面寬夠招牌效益大，非常適合連鎖型品牌經營，價格符合行情的情況下，頗能吸引自營商入手。

中正區重慶南路一段透店也傳交易，89.42坪透天由「德華生技」買下，負責人正好是現在的租客-牙醫診所的醫師，推估也是因客源穩定，整棟買下一樓當店面，樓上當辦公室，將租金轉資產，長期經營。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，近年受疫情影響商圈衰退，店面空置率增加，置產型買方猶豫觀望，不過也因為疫情後民眾在家時間增加，餐點飲品需求增加，超商量販等通路商暢旺，且現在的超商服務功能多、民眾依賴性高，醫療藥品類需求穩定度也高，這些產業的自用型置產規畫較不受疫情影響，反而趁目前市況積極議價，成為低點進場的好時機。

(時報資訊)