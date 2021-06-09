廷鑫(2358)5月合併營收1.37億元，較去年同期成長19.24％，前5月營收6.80億元，年增17.90％。鋁合金與皮件業務需求持續暢旺，產能持續滿載，惟5月份皮件出貨受到海運缺櫃影響，部分訂單遞延到下月，廷鑫表示，目前鋁合金與皮件業務的出貨狀況均按預定目標進行，今年營收將保持成長態勢。

廷鑫鋁合金業務順利轉型以工業應用為主，門檻較高且訂單穩定，受惠下游產業需求旺，目前訂單已排至明年第一季。鋁合金產品組合優化，且接單方式由過去帶料加工改為客戶來料加工，拉高平均毛利率，接單策略改變的效益，預期將可反應在今年的獲利表現。此外，鋁合金盤元設備正加緊進行試量產準備，預計下半年將開始生產，鋁合金盤元為高附加價值產品，量產之後，公司產品組合進一步優化，對營收與獲利成長將有顯著貢獻。

廷鑫開發產品包括有骨科中空鎂骨釘、鎂骨板、頸椎板與骨鉚釘等項目，已獲得4項生醫鎂醫材發明專利，「鎂合金骨釘臨床試驗計劃」已取得衛福部核可，正在進行人體臨床試驗，並已取得製造業藥商許可執照及販賣業藥商許可執照，完成人體試驗後，可上市販售鎂醫材產品。

廷鑫總經理顏兆鑫表示，鎂合金生醫植入材具有可被人體吸收降解特性、降解過程可促進骨細胞成長、抑制噬骨細胞等優點，可免於二次手術、降低手術感染風險及縮短復原時間，在Covid-19大流行後，減少接觸、遠端診斷是醫療領域的新變化，鎂合金生醫植入材可實現減少患者就診的頻率，以減少患者感染和其他風險。廷鑫將從鎂合金組成設計、熔煉及後處理等材料製造端至產品開發銷售，整合上中下游製程，以台灣為生產中心，通過國際合作開發全球市場。

(時報資訊)