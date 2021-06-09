拜登在政策上鮮少沿襲前任總統川普，對中貿易是少數意見一致的領域。他保留川普對北京制訂的關稅、擴大中企黑名單後，為維持美國競爭優勢，現在還要國會通過研發投資計畫。

美國創新及競爭法今天已獲參院通過，以下是法新社整理的相關要項：

●關乎哪些領域？

拜登和川普都倡議把製造業工作從海外帶回美國，尤其是半導體與醫療器材等具戰略性的元件，但北京似已贏得這場製造戰，隨著6年前展開「中國製造2025」計畫，北京甚至還想主掌明日的科技。

因此美國正在追求的是一個範圍較局限的目標：捍衛美國產業與科技公司的領導地位。

民主與共和兩黨都擔心北京在5G方面的進展，可能危及國安，對貿易機密與個資帶來威脅，或是讓惡意行為者得以破壞網路。

●黑名單

川普以國安為由，禁止電訊商購買被認為有風險企業的零件。川普的命令特別針對中國科技巨擘華為，而上週拜登不僅擴大了禁止與美國做生意的企業名單，並修訂川普原本的行政命令，將涉及監控技術的公司納入其中。

●關稅

在川普任內，華盛頓對中國進口商品課徵數以千億計美元的懲罰性關稅，拜登並未解除這些關稅，其貿易代表戴琪甚至不諱言這些做法都是為了施壓北京。

●和中國的類似之處

中國補貼企業並大幅挹注投資，美國今天通過的創新及競爭法作法如出一轍，是以提振國內就業為目標。未來5年間，美國政府共將投資520億美元鼓勵半導體製造與科技研發，另15億美元則作為開發5G技術之用。

●未來會怎樣？

在川普任內，美中關係日益惡化，但經濟仍密切連結。在疫情與貿易戰雙重因素之下，兩國商務往來已受影響，下一個問題將是世界前兩大經濟體要如何開始真正脫鉤。

(中央社)