(17：35更新)中央氣象局發布豪雨特報，午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今（９）日高雄市、臺南市及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，各地山區及新竹、苗栗、南投、嘉義及屏東地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，低窪處慎防淹水。氣象局長鄭明典也在臉書PO出雷達回波圖表示，對流現在才開始增強，曝光雨量「第一顆達到紫色」地區。

鄭明典在臉書提醒，今天的對流發展得早，但是長長消消，現在才開始增強，雷雨區請小心！根據鄭明典PO出的雷達回波圖，靠近寶山水庫集水區降雨豐沛，已達到紫色，鄭明典也說是第一顆達到紫色的地方。

氣象局長鄭明典PO出一張圖，曝光雨量「第一顆達到紫色」地區。(圖/截自鄭明典臉書)

鄭明典提醒，對流現在才開始增強，雷雨區請小心。(圖/截自鄭明典臉書)

網友則回應「比較接近寶山」、「新竹、竹北山區雷聲隆隆」、「請雨神對準水庫盡量轟炸，謝謝」、「再上去一點點到石門頭上就好」、「下在集水區都好」。

氣象局表示，今、明（9、10）兩日台灣西半部、東北部地區及馬祖大多為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，午後各地山區及中南部地區易有短時強降雨，並有局部大雨發生的機率；東部、東南部地區、恆春半島及澎湖、金門有局部短暫陣雨或雷雨。

中央氣象局發布豪雨特報。(圖/氣象局)

(中時新聞網)