台北市內湖壹電視電視台本月7日傳出一名劉姓攝影師衣著完整猝死馬桶上，昨晚採檢結果出爐，經過PCR檢測，死者生前確診新冠肺炎；對此，精神科醫師潘建志今日也在臉書坦言得知劉姓攝影師證實PCR陽性，嚇到他了，連忙打電話給製作單位了解狀況。

確診攝影師猝死在公司 電視台緊急啟動消毒作業

潘建志今日在臉書PO出一張與台大政治學系名譽教授明居正合影，透露兩人上禮拜才至壹電視節目錄影，也因此潘建志在得知劉姓攝影師猝死在反鎖廁所內，且證實PCR陽性，真的被嚇到，立刻致電製作單位，了解到劉姓攝影師負責別的節目和當天錄影無關。

潘建志透露，據說這位攝影師因為電視台分流上班，休息一陣子，回來上班當天在公司過世，「現在電視台決定要全員快篩。壹電視保全有對進公司的人量體溫噴酒精，連去錄影都要掃QR Code實聯制，進到室內，錄影時大家都全程載口罩。」

潘建志表示，如果驗出更多工作人員PCR陽性，可能有接觸史的主持人、名嘴、藝人包括主播張雅琴都要匡列居家隔離。但潘建志說其實他不怕，因為他早打過兩劑AZ疫苗，「輪到就去打。這時候顧不了什麼血栓了。」

另外，張雅琴今早也在臉書報平安，並公開她的新冠肺炎快篩檢測結果，「謝謝大家關心，早上八點到振興醫院快篩，結果出來了是陰性。」張雅琴更不忘提醒大家都要全力防疫，她會與大家一起等疫苗到來。

★中時新聞網提醒您：

防範新冠肺炎，應使用肥皂勤洗手，搭乘大眾運輸或無法保持社交距離時，務必戴上口罩！

回國若身體不適請主動通報，14天內出現疑似症狀請先撥打防疫專線，並戴上口罩儘速就醫，務必告知醫師旅遊史。

壹電視驚傳猝死員工染疫 化學兵全副武裝進辦公室消毒

※免付費防疫專線：1922、0800-001922

(中時新聞網)