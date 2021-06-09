本土疫情嚴峻，中央疫情流行指揮中心今分配9800劑莫德納疫苗供新北市施打。新北市衛生局長陳潤秋表示，第一類醫護尚有1.5萬人未施打疫苗，9800劑疫苗施打順序為第一風險醫護人員優先，專責醫院已在今日陸續施打。

陳潤秋表示，9800劑疫苗已陸續收到，施打分配是依據中央規定，以專責醫院尚未施打醫護人員為準，並沒有要求醫護何時打完，且因為今日才開始施打，因此仍未統計施打數量。

(中時 )