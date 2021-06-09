新北1.5萬醫護仍未施打疫苗 9800劑莫德納今陸續施打 15:442021/06/09 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市第一類醫護尚有1.5萬人未施打疫苗，9800劑莫德納今陸續交由專責醫院對醫護施打。（新北市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本土疫情嚴峻，中央疫情流行指揮中心今分配9800劑莫德納疫苗供新北市施打。新北市衛生局長陳潤秋表示，第一類醫護尚有1.5萬人未施打疫苗，9800劑疫苗施打順序為第一風險醫護人員優先，專責醫院已在今日陸續施打。 陳潤秋表示，9800劑疫苗已陸續收到，施打分配是依據中央規定，以專責醫院尚未施打醫護人員為準，並沒有要求醫護何時打完，且因為今日才開始施打，因此仍未統計施打數量。 憂遊民成防疫破口應優先施打 中市衛生局：依中央指定接種順序施打 莫德納將抵嘉市 一線醫護先施打 (中時 ) #莫德納 #新北 #醫護 #疫苗 #專責醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市知名診所爆未依分類打AZ 指揮中心：違者重罰200萬 12:242021/06/09 生活 洗腎病人列優先施打疫苗 醫院指全台有9萬多人 09:572021/06/09 生活 810萬就業人口被排除在疫苗施打順序外 藍委嘆：政府不重視他們 11:482021/06/09 政治 75歲以上長輩預期下週就可施打疫苗！台中民政局：一切等中央指示 10:222021/06/09 生活 台南首批5100劑莫德納疫苗 開放懷孕醫事人員施打 11:302021/06/09 生活 15萬劑莫德納疫苗 新北獲9800劑！全給專責病房工作者 09:052021/06/09 政治 新北獲配9800劑莫德納疫苗！ 侯友宜：絕對不夠一二三類施打 10:062021/06/09 政治 海納百川》國產疫苗仍可樂觀期待（賴秀穗） 11:062021/06/09 海納百川 竹北衛生所「精準打疫苗」多受惠165人 關鍵秘密在針筒 08:392021/06/09 生活 林靜儀爆某診所半夜打AZ疫苗 北市府回應了 11:342021/06/09 生活 蘇揆稱8月有千萬劑疫苗 媒體人算完後斷言：3種結局 08:502021/06/09 政治 生活熱門新聞 桃園新增15起本土確診 足跡包括大湳市場、團購店及糕餅店 - 生活 最快七月中解除三級？陳時中5字回應 - 生活 新北確診破5千 侯友宜：這兩區不樂觀、有上升趨勢 - 生活 勞工紓困3萬入帳 他秀截圖：快速申請方法曝光 - 生活 雷雨彈擴大17縣市 鄭明典PO一張圖：現在才開始 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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