考量國內電子廠外籍移工發生群聚感染，屏縣9日同步開設6處社區篩檢站，為企業移工篩檢。（林和生攝）

避免企業外籍移工發生可能的群聚感染，屏縣9日同步開設6處社區篩檢站，為企業移工篩檢。（林和生攝）

近期國內傳出外籍移工群聚染疫事件，屏東縣政府考量疫情趨勢和企業需求，9日起在全縣重點工業區及鄰近地區設置6處篩檢站，全面啟動篩檢，預計3天內完成縣內78家企業、3589位移工篩檢，首日篩檢人數為1313人。

屏縣規畫設置6個社區篩檢站，包含屏東科技產業園區篩檢站、國仁醫院社區篩檢站、內埔工業區篩檢站、屏南工業區篩檢站、里港社區篩檢站及新園社區篩檢站等。

屏東縣長潘孟安上午前往屏東科技產業園區篩檢站，視察動線及篩檢狀況，移工都能配合現場人員指揮，井然有序接受篩檢，排隊等候時也都保持安全社交距離。

潘孟安強調，每一位移工對產業鏈來說都十分重要，希望在最快速的時間內篩檢完畢，也呼籲雇用移工的企業都要做好篩檢，配合國家政策善盡企業社會責任，同時加強宣導移工休假時避免跨縣市移動及群聚，降低染疫風險。

帶著廠區共37名外籍移工分批完成篩檢的聯夏食品公司管理部長葉文燿直言，受到三級警戒不斷延長，民眾對於食品加工需求成長，產線也加倍生產，既然眾人都對疫情有疑慮，乾脆全都來篩檢，對於廠區與消費者皆有保障。

(中時 )