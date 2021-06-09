中壢區24歲居家檢疫者「莊季燁」，自阿拉伯入境後在居檢期間失聯，桃園市政府罕見在疫情說明記者會中直播公開個資，市長鄭文燦也發文拜託大家協尋，中壢警方8日晚間7點半尋獲人送集中檢疫所，桃園市衛生局長王文彥9日斥他惡行重大且浪費社會成本，將依最高級距，重罰100萬元。

24歲「莊季燁」5月27日自阿拉伯入境，要居家檢疫至6月10日晚上24時，但7日即失聯，報警協尋發現他謊報居家檢疫處所，手機也是填報女友的號碼，中壢警方找上莊男的女友，但女友供稱2人分手、不知下落，豈料警方調閱監視器，發現女友跟莊男在中壢華勛租套房同居，莊男一度不滿被公開，對員警大小聲，仍被依規定送集中檢疫所。

桃園市衛生局長王文彥9日指出，「莊季燁」離開時間久，且是故意隱匿，惡行重大，不諱言讓警察衛生單位找很久、花很多時間，還抓了2次，根據中央指引，將依《傳染病防治法》及《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》規定，重罰最高級距100萬元。

(中時 )