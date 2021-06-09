苗栗縣電子廠爆發群聚感染，所有外籍移工停止上班，台塑六輕廠區9日起也暫停外籍移工進入廠區工作，約有1000名移工受影響。雲林縣長張麗善支持六輕廠區的防疫作為，但也建議廠區提防疫規畫，例如移工們同進同出、不換廠工作，確保防疫優先，移工也有工作做。

依據勞動部函文指示，疫情三級警戒期間未經許可外籍移工不得變更工作場所，雲林縣府轉知麥寮六輕廠區，應暫停移工轉換至新雇主，及暫緩雇主調派移工至其他廠區工作。

麥寮六輕管理部8日公告，即日起禁止外包商的移工進入麥寮廠區工作。大部分外包商能理解嚴格防疫作法，卻憂心產生新的生活管理問題。據了解，每日進出六輕工作的外包商移工約有千人。

對於外包商的疑慮，麥寮六輕管理回覆「疫情期間，企業只能配合政府相關防疫規定，無任何自我解讀的空間，造成大家困擾，尚請體諒。」

縣府勞青處長張世忠表示，勞動部相當堅持依照中央流行疫情指揮中心公告，暫停移工轉換新雇主及調派移工至其他廠區工作，若移工本身是六輕員工，則不受入場管制規定。

雲林縣長張麗善表示，為避免移工成為防疫缺口，她完全贊成禁止移工跨區工作，縣府先前也曾明文告知一家科技廠商，不得再請台中廠的外籍移工到雲林支援。

但她也表示，六輕廠區的情況較特殊，若外包商與六輕簽訂合約執行特定業務、 有特定地點、特定移工，在嚴謹防疫的操作下，只有一個出入口、移工同進同出、工作範圍不離開六輕廠區，依合約進入廠區是可以接受的。

張麗善建議台塑六輕廠區提出分區、分流、分班的防疫規劃，以及緊急應變措施，才不會慌亂、草木皆兵，也要求外包商每日清消移工宿舍，宿舍內全員戴口罩。

(中時 )