金馬獎最佳美術設計李天爵推薦大衛．林區的《內陸帝國》。（台北電影節提供）

台北電影節致力介紹電影創作的每個層面，自2017年首創「電影正發生」特別活動，呈現創作當下的火花與奧秘。今年以「電影美術」為題，聚焦提煉故事精髓並將之落實於視覺的重要角色，更邀請七位台灣重要的電影美術一同參與，包括《返校》王誌成、《無聲》李天爵、《同學麥娜絲》趙思豪、《刺客聶隱娘》黃文英、《健忘村》黃美清、《夕霧花園》蔡珮玲以及《我沒有談的那場戀愛》陳炫劭。藉由創作現場、線上展覽、影片放映與映後座談等多元形式，建構觀眾認識、理解與欣賞電影美術的途徑。

以《臉》獲得第46屆金馬獎最佳美術設計，近年來致力於擔任電影藝術總監並操刀柯貞年《無聲》等作的李天爵，這次應「電影正發生：電影美術」單元邀請，將回到電影創作的初始，策劃一個討論「電影美術是什麼」、「可以是什麼」的創作場域，揭開電影美術的思考歷程及執行方式，邀請觀眾親身見證並參與電影夢境視覺化的過程，是影迷們不能錯過且絕無僅有、台北電影節限定的活動體驗。

線上展覽則運用電影美術「設計空間與場景」來說故事的特性為主軸，打破實體展覽侷限，讓觀眾透過雲端走進七位電影美術的工作環境，一窺其思考及創作歷程。也將展出他們的設計手稿、場景設計圖、氛圍圖等珍貴素材，與訪談影片一併呈現。透過線上展覽，觀眾可以更加瞭解電影美術從發想到落實之間，不同階段的創作風景。

影片放映則邀請七位電影美術各別推薦一部私房片單，分享對其創作有所啟發、或電影美術工作者必看的作品，並安排映後座談，分享其觀影角度、交流思考觀點。七部電影分別是：李天爵盛讚「深陷其夢境」的造夢巨匠大衛·林區作品《內陸帝國》（Inland Empire）；以衝擊的觀影經驗將黃美清推向電影美術工作，名導奧森·威爾斯的《審判》（The Trial）；令王誌成在美術之於人物塑造上獲得諸多啟發的威尼斯影展金獅獎作品──黑澤明電影《羅生門》（Rashomon）；蔡珮玲介紹完美轉換虛與實、榮獲威尼斯影展最佳藝術成就獎的《倒帶人生》（Mr. Nobody）；趙思豪讚賞其場景推動劇情功力值得借鏡的驚悚大師希區考克經典《後窗》（Rear Window）；陳炫劭推薦靈活融入東西美術風格的香港導演杜琪峯作品《東方三俠》（The Heroic Trio）；以及啟蒙黃文英美術生涯的重要作品之一《繪圖師的合約》（The Draughtsmans Contract）。

2021台北電影節將於9月23日至10月7日於信義威秀影城、京站威秀影城和光點華山電影館舉辦，「電影正發生：電影美術」線上展覽預計九月中旬上線，創作現場則將於日後公布活動時間與地點，亦將視疫情變化，進行滾動式調整。更多資訊請密切注意台北電影節官方網站、Instagram及FACEBOOK粉絲專頁。

(中時 )